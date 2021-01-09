На карті світу знайшли скелет доісторичного звіра. Фото

На карті світу Google Earth помітили скелет невідомої істоти. Можливо, він належить доісторичному звірові.

Останки виявили на дивному відео, опублікованими ютубером MrMBB333, з віддаленого району Антарктиди, пише The Sun.

Запис набрала більше 40 тисяч переглядів. Хлопець на відео збільшив масштаб скелета, щоб виділити передні і задні кінцівки істоти. Він стверджував, що це може бути динозавр.

При цьому користувачі в коментарях помітили, що останки схожі на скелет тюленів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Таїланді виявили кістяк кита, якому імовірно від 3 до 5 тис. Років. Кістки були знайдені приблизно в 12 км від узбережжя на захід від Бангкока.