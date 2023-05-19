На каком основании можно получить отсрочку от службы при мобилизации и сколько она будет действовать: разъяснение

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, под которую попадают мужчины призывного возраста, однако есть исключения. Тем не менее, большая категория украинцев может получить отсрочку от мобилизации.

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Речь идет о многодетных родителях, временно непригодных по состоянию здоровья лиц, забронированных предприятиями, учреждениями и организациями, лиц с инвалидностью, студентами, аспирантами и т.д. Об этом в комментарии "24 канала" сообщил юрист Илья Шипко.

По его словам, военнообязанные должны самостоятельно определить, под какую именно категорию освобождения подпадают. После этого нужно подготовить пакет документов, подтверждающий право на получение отсрочки от мобилизации.

К примеру, если у мужчины есть на содержание трое или более детей, то он должен предоставить при обращении в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки копии свидетельств о рождении детей, где он указан отцом.

После этого человек должен лично написать заявление в ТЦ и СП о предоставлении отсрочки от мобилизации. Военнослужащий обязан рассмотреть такое заявление, если есть основания, то будет предоставлена отсрочка от службы в армии.

При этом сведения о предоставлении отсрочки от мобилизации должны обязательно внести в военно-учетный документ. Только после этого гражданина не имеют права мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

Отмечается, что получить отсрочку от мобилизации возможно только, если военнообязанный еще не получил статус военнослужащего.

Юрист отметил, что конкретного периода, который фиксировал бы продолжительность отсрочки от мобилизации, нет - все зависит от обстоятельств и условий отсрочки каждого гражданина.

"То есть, пока не пройдет обстоятельство, которое дает право на отсрочку, то до этого времени и будет действовать отсрочка от мобилизации", – объяснил Шипко.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Украинцы, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, имеют право на отсрочку от призыва. Юрист объяснил, кого именно касается эта норма.

– О том, кто может получить броню от мобилизации в Украине и сколько времени займет оформление соответствующих документов, читайте по ссылке.

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