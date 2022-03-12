На Ивано-Франковщине задержали двух мужчин, которые планировали создать 'Республику Украина'

На Прикарпатье двое злоумышленников хотели организовать насильственное изменение конституционного строя и захватить государственную власть в западных областях Украины. Их целью было создание "Федеративной Республики Украина" путем отделения от нашего суверенного государства отдельных ее областей.

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура в Facebook. Заговорщиков разоблачили, им уже сообщили о подозрении и должны избрать меру пресечения.

Известно, что мужчины подыскивали на территории западных областей Украины около 500 человек, у которых есть опыт ведения боевых действий. Этих людей из числа бывших военнослужащих и правоохранителей хотели использовать для захвата административных зданий.

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После этого заговорщики планировали организовать так называемые "национальные собрания", которые потребовали бы отстранения от должностей чиновников в высших и местных органах государственной власти. Впоследствии должны были провести псевдовыборы и создать новые "советы".

Для воплощения преступного плана в жизнь двое мужчин создали и возглавили общественные организации для популяризации идей федерализации и распространения пророссийской пропаганды. Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты готовят референдум по созданию "Херсонской народной республики". Они звонят местным депутатам и предлагают дальнейшее сотрудничество.

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