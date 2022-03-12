Российские оккупанты готовят "референдум" о создании "ХНР": депутат предупредил о провокации
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что оккупанты готовят референдум по созданию "Херсонской народной республики".
Об этом он написал 12 марта на своей Facebook-странице.
По словам политика, рашисты звонят по телефону местным депутатам и предлагают дальнейшее сотрудничество. Хлань призывает чиновников Херсона оценить последствия подобных решений. Он уверяет, что никаких оправданий такого взаимодействия с оккупантами не будет.
"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего", – пишет депутат.
Подтверждение планов проведения референдума поступают от жителей Новой Каховки. К молодежи и беженцам из соседних сел подходят оккупанты с предложением за тысячу гривен выехать 13 марта в 6:00 в Херсон на акцию в поддержку создания ХНР и принятия российской власти.
Ранее OBOZREVATEL писал, что жители Херсона постоянно устраивают митинги и демонстрируют четкую проукраинскую позицию. Местные выходят на улицы с национальной символикой и антипутинскими лозунгами.