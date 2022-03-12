Российские оккупанты готовят 'референдум' о создании 'ХНР': депутат предупредил о провокации

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Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что оккупанты готовят референдум по созданию "Херсонской народной республики".

Об этом он написал 12 марта на своей Facebook-странице.

По словам политика, рашисты звонят по телефону местным депутатам и предлагают дальнейшее сотрудничество. Хлань призывает чиновников Херсона оценить последствия подобных решений. Он уверяет, что никаких оправданий такого взаимодействия с оккупантами не будет.

"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего", – пишет депутат.

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Подтверждение планов проведения референдума поступают от жителей Новой Каховки. К молодежи и беженцам из соседних сел подходят оккупанты с предложением за тысячу гривен выехать 13 марта в 6:00 в Херсон на акцию в поддержку создания ХНР и принятия российской власти.

Ранее OBOZREVATEL писал, что жители Херсона постоянно устраивают митинги и демонстрируют четкую проукраинскую позицию. Местные выходят на улицы с национальной символикой и антипутинскими лозунгами.