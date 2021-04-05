На Хмельнитчине занято более 81% коек для больных COVID-19: какая ситуация по Украине

В Хмельницкой области по состоянию на 4 апреля занято 81,3% коек с кислородом – это самый высокий показатель в Украине.

Напряженная ситуация также наблюдается в городе Киеве – 80,8%, Николаевской – 76,3% и Киевской – 75% областях. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Во Львовской области заняты 73,5% коек с кислородом, в Житомирской – почти 68,7%, в Днепропетровской области – 65%. Самая низкая загруженность больных наблюдается в Херсонской области – 27,5%, Луганской области – 36,2%, Кировоградской области – 40,9% и Черкасской области – 46,5%.

Напомним, что пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19.

Динамика госпитализаций. health-security.rnbo.gov.ua

Заполненность коек в Украине. health-security.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, львовский врач Тарас Жиравецкий считает, что суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом в Украине могут быть в пять раз выше, чем по официальной статистике.