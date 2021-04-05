На Хмельниччині зайнято понад 81% ліжок для хворих на COVID-19: яка ситуація по Україні

У Хмельницькій області за станом на 4 квітня зайнято 81,3% ліжок із киснем – це найвищий показник в Україні.

Напружена ситуація також спостерігається у місті Києві – 80,8%, Миколаївській – 76,3% і Київській – 75% областях. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

У Львівській області зайняті 73,5% ліжок із киснем, в Житомирській – майже 68,7%, в Дніпропетровській області – 65%. Найнижча завантаженість хворих спостерігається в Херсонській області – 27,5%, Луганській області – 36,2%, Кіровоградській області – 40,9% і Черкаській області – 46,5%.

Нагадаємо, що п'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19.

Динаміка госпіталізацій. health-security.rnbo.gov.ua

Заповнена ліжок в Україні. health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, львівський лікар Тарас Жиравецький вважає, що добові показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні можуть бути в п'ять разів вищі, ніж за офіційною статистикою.