На Харьковщине высадился десант врага: большинство уничтожили, остальные сбежали в РФ

Во вторник, 8 марта в Волчанском районе Харьковской области российские оккупанты на 3 вертолетах высадили десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться в город Харьков.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов со ссылкой на Штаб обороны города, терробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные бежали на территорию Белгородской области Российской Федерации.

Глава ОГА также отметил, что группировок регулярных вражеских войск и диверсионно-разведывательных групп в городе нет.

"Отдельных диверсантов быстро обнаруживаем и ликвидируем. Как сегодня в 7 утра задержали женщину-разведчицу, которая собирала данные о военных объектах", – отметил Синегубов.

Видео дня

Напомним: 5 марта украинские военные перешли в контрнаступление против российских захватчиков в пределах области. Вооруженные силы Украины отодвинули линию противника в сумском направлении от Харькова. На видео показали, как на заснеженной дороге выглядит разбитая техника оккупантов – сожженные грузовики, танки и артиллерия.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины захватили под Изюмом Харьковской области штаб захватчиков. После бегства россиян остались секретные документы. В том числе и список целей, по которым должна была "работать" российская артиллерия. Невероятно цинично, что кроме нескольких военных объектов в Харьковской области все остальные цели – гражданские.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в ночь на 3 марта прицельным огнем ударили по общежитию Харьковской государственной академии культуры, что в Московском районе города на улице Гвардейцев-Широнинцев. По предварительным данным, погибли 13 студентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!