В Харькове оккупанты ударили по академии культуры и убили около 13 студентов

Российские оккупанты в ночь на 3 марта прицельным огнем ударили по общежитию Харьковской государственной академии культуры, что в Московском районе города на улице Гвардейцев-Широнинцев. По предварительным данным, погибли 13 студентов.

Среди погибших четверо студентов из Китая и один из Индии. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Харьковской военно-гражданской администрации.

Подтверждено, что среди погибших студенты академии культуры из Китая Цзинь Тяньхао, Ли Чжи, украинские студенты Олег Тепловой и Егор Лундик, а также индийский студент Харьковского медицинского университета Навин Шекхараппа Гьянагудар.

Еще шесть студентов получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах Харьковской области. На данный момент информация о точном числе погибших и раненых уточняется.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ночь 3 марта в целом в Украине прошла спокойно, за исключением нескольких городов и регионов. В частности, российские оккупанты вели огонь на Харьковщине, Николаевщине, в Киеве и Херсоне.

Воздушная атака на Харьков была почти всю ночь: на завод им. Т. Г. Шевченко и жилые дома. Также удары нанесены по Изюмскому району.

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