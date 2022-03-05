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Под Харьковом ВСУ пошли в контрнаступление и уничтожили колонну техники РФ. Видео
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Украинские военные перешли в контрнаступление против российских захватчиков в пределах области. Вооруженные силы Украины отодвинули линию врага в Сумском направлении от Харькова.
Разбитую технику врага показали на видео украинские бойцы.
На кадрах видно, как на заснеженной дороге выглядит разбитая техника оккупантов – сожженные грузовики, танки и артиллерия.
Как сообщает OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать рубежи украинских городов и отбивать российских кафиров там, где они успели продвинуться вглубь. В субботу, 5 марта, наши воины уничтожили целую роту захватчиков Сумской области.