Под Харьковом ВСУ пошли в контрнаступление и уничтожили колонну техники РФ. Видео

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Украинские военные перешли в контрнаступление против российских захватчиков в пределах области. Вооруженные силы Украины отодвинули линию врага в Сумском направлении от Харькова.

Разбитую технику врага показали на видео украинские бойцы.

На кадрах видно, как на заснеженной дороге выглядит разбитая техника оккупантов – сожженные грузовики, танки и артиллерия.

Как сообщает OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать рубежи украинских городов и отбивать российских кафиров там, где они успели продвинуться вглубь. В субботу, 5 марта, наши воины уничтожили целую роту захватчиков Сумской области.