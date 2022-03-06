На Николаевщине силовики разгромили группу оккупантов, в которую входили солдаты-предатели из Крыма. Фото

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Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство солдат из ее состава являлись предателями Украины, которые после оккупации Крыма перешли на сторону России.

Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщила пресс-служба СБУ в Telegram. "Карма в действии!" – отметили в Службе безопасности Украины.

Ведомство указало, что знало каждого предателя поименно и "ждало случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории".

"Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину", – написала пресс-служба.

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Кроме того, сотрудники Службы безопасности захватили документы российских военных. Это таблица позывных, номера мобильных телефонов, флешки, SIM-карты и личные документы захватчиков.

"Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!" – подчеркнули силовики.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские войска почти истратили запас крылатых ракет "Калибр" на войну с Украиной, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Однако, предупредил он, у оккупантов есть другие системы – "Искандеры" и "Точки-У".

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