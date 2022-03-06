Оккупанты сбросили на Харьков авиабомбу: момент взрыва попал на видео

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Оккупанты снова сбросили на Харьков авиабомбу. Бомбили спальный район Бавария, расположенный на окраине города.

Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

На видео видно, как от мощной взрывной волны автомобиль, едущий по дороге, подбросило.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что минувшая ночь снова выдалась для Харькова тяжелой. Город опять атаковала вражеская авиация, гремели взрывы.

В частности, "миротворцы" : били по детским садам и многоэтажкам.

Также накануне стало известно, что оккупанты разбомбили в Харькове военный городок, есть погибшие.