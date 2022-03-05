Харьков снова атаковала вражеская авиация, прогремели взрывы

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В Харькове ночью 5 марта местные жители сообщили о мощных взрывах и звуках работы вражеской авиации. Взрывы начались около 22:40.

Как сообщает местное издание "Суспільне Харків", разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, там горит многоэтажка.

Кроме того, журналисты рассказали о мощном взрыве в районе центра города. Харьковчан призвали оставаться в укрытиях.

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Напомним: ночью 5 марта в Харькове и пригородах прозвучали взрывы. Авиация оккупантов нанесла удары по жилым домам, школе и воинской части. Взрывы были слышны в районах Павлового Поля, Жуковского, Рогани, Салтовки, Холодной Горы, Баварии, проспекта Гагарина.

Оккупанты нанесли удары, в частности, по жилым многоэтажным домам. Повреждена и школа №35. Все подробности – по ссылке.

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