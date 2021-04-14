На Харьковщине простились с погибшим на Донбассе 24-летним Героем. Фото
В Харьковской области 14 апреля попрощались с погибшим на Донбассе 24-летним Андреем Тепериком – военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Его 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники.
Молодого защитника провели в последний путь в селе Мартовое Печенежского района, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что кроме родных и друзей Героя на прощание с ним пришли жители села, одноклассники и учителя, военнослужащие.
"Человечный, молодой. Жизнb не видел. Жаль ребенка, родителей. Он любил свою семью, семья любила его. Очень хороший ребенок. Был... В прошлом не хочется говорить", – подчеркнула Надежда Гужва, классная руководительница погибшего воина.
Она вспомнила, как в школьные годы Андрей Теперик любил мастерить, ходил в авиамодельный кружок и, если нужна была помощь в школе, всегда помогал.
Известно, что Андрей Теперик однажды уже отслужил на фронте, а затем вернулся снова. У Героя остались родители и младшая сестра.
Напомним: трагедия с бойцом 92-й ОМБр случилась примерно в 23:00 в субботу, 10 апреля, неподалеку от населенного пункта Золотое-4 на Луганщине. В бригаде Андрей Теперик был стрелком-снайпером 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона. Военную службу проходил по контракту.
Напомним:
7 апреля в Луцке похоронили Сергея Сулиму, который погиб 3 апреля. Еще 26 марта он спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах.
8 апреля на фронте погиб воин ВСУ Денис Юшко из села Новобогдановка Николаевского района Николаевской области.
А в Чернигове 8 апреля провели в последний путь старшего лейтенанта 58 бригады ВСУ Владимира Шпака, который погиб от осколочного ранения на Донбассе.
9 и 10 апреля Украина попрощалась с Виктором Гелебрантом с Харьковщины, 23-летним Владиславом Морозом из Черкасской области, убитыми снайперами, 26-летним Игорем Байталой со Львовщины, чье тело отдали террористы после загадочного исчезновения, а также с 23-летним Максимом Стеблянком из Сумщины, который подорвался на мине в зоне ООС 6 апреля.
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