На Харківщині попрощалися із загиблим на Донбасі 24-річним Героєм. Фото
У Харківській області 14 квітня попрощалися із загиблим на Донбасі 24-річним Андрієм Тепериком – військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Його 10 квітня пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили російські найманці.
Молодого захисника провели в останню путь у селі Мартове Печенізького району, повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що окрім рідних і друзів Героя на прощання з ним прийшли жителі села, однокласники й вчителі, військовослужбовці.
"Людяний, молодий. Життя не бачив. Шкода дитину, батьків. Він любив свою сім'ю, сім'я любила його. Дуже добра дитина. Була... У минулому не хочеться говорити", – підкреслила Надія Гужва, класна керівниця загиблого воїна.
Вона пригадала, як у шкільні роки Андрій Теперик любив майструвати, ходив до авіамодельного гуртка і, якщо потрібна була допомога в школі, завжди допомагав.
Відомо, що Андрій Теперик одного разу вже відслужив на фронті, а потім повернувся знову. У Героя залишилися батьки й молодша сестра.
Нагадаємо: трагедія з бійцем 92-ї ОМБр сталася приблизно о 23:00 у суботу, 10 квітня, неподалік від населеного пункту Золоте-4 на Луганщині. У бригаді Андрій Теперик був стрільцем-снайпером 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону. Військову службу проходив за контрактом.
Нагадаємо:
7 квітня в Луцьку поховали Сергія Сулиму, який загинув 3 квітня. Ще 26 березня він рятував поранених просто під обстрілом у Шумах.
8 квітня на фронті загинув воїн ЗСУ Денис Юшко із села Новобогданівка Миколаївського району, Миколаївської області.
А в Чернігові 8 квітня провели в останню путь старшого лейтенанта 58 бригади ЗСУ Володимира Шпака, який загинув від осколкового поранення на Донбасі.
9 та 10 квітня Україна попрощалася з Віктором Гелебрантом із Харківщини, 23-річним Владиславом Морозом із Черкаської області, яких убили снайпери, 26-річним Ігорем Байталою зі Львівщини, чиє тіло віддали терористи після загадкового зникнення, а також із 23-річним Максимом Стеблянком із Сумщини, який підірвався на міні в зоні ООС 6 квітня.
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