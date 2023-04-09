На Харьковщине нашли сбежавших из дома подростков: история Ромео и Джульетты на новый лад. Фото

В Харьковской области правоохранители обнаружили двое подростков, сбежавших от родных. Парня и девушку из Кировоградской области разыскивали родители, которые были против их отношений.

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Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины в Telegram в воскресенье, 9 апреля. Как оказалось, подростки сбежали в другую область ради любви.

Пограничники обнаружили их на контрольном посту Харьковской области. Дети на то время считались пропавшими без вести.

"Юные беглецы рассказали, что бегство – результат непонимания их любви со стороны родителей", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что паре влюбленных подростков правоохранители помогут вернуться домой.

Подобный случай в стиле Ромео и Джульетты в 2021 году произошел в Одесской области. Полицейские обнаружили пропавших 17-летнего парня и 13-летнюю девушку. Те убежали в лес, потому что им не разрешали жить вместе. В лесном массиве они обустроили временное жилье из подручных средств.

Ранее в Одесской области полицейские нашли двоих детей, которые шли босиком вдоль трассы к своей бабушке. Мальчики 6-ти и 12-ти лет рассказали правоохранителям, что сбежали из дома, потому что их якобы обижает отчим.

Братья прошли босиком около 10 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области трое детей остались без присмотра. Пока мать находилась в больнице, ее сожитель иногда не пускал детей в дом: они ходили по селу легко одетыми и голодными.

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