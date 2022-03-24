На Харьковщине коллаборанты похитили детей, чтобы шантажировать их отца: предлагали обменять на оружие

В Харьковской области коллаборанты похитили двоих детей у местного жителя одного из оккупированных населенных пунктов области. У мужчины требовали оружие в обмен на возвращение сыновей.

К киднеппингу коллаборантов склоняют русские оккупанты. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе.

"На части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднеппингу. По данным оперативных подразделений Госпогранслужбы, лица, которые согласились работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области. Захватчикам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий. Россияне отправили местных коллаборантов разобраться", - отметили в ГПСУ.

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Когда негодяи прибыли в дом, на который указали оккупанты, мужчины не было дома. Он поехал в соседний городок за гуманитарной помощью для полуторагодовалого внука.

Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Коллаборанты начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел под дорогой один автомат, готовый отдать за детей. Сообщники оккупантов ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться", - рассказали в ГПСУ.

Там отметили: эта страшная история – к сожалению, далеко не единственная. И она еще раз доказывает коварство и пренебрежение РФ и к правилам ведения войны, и к международному праву. Точно так же в свое время поступал Адольф Гитлер, "достойным" учеником которого стал Владимир Путин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 128 детей, более 172 ранены. По меньшей мере, 2 тысячи маленьких украинцев захватчики похитили и насильно вывезли на территорию РФ.

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