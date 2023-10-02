На Форуме устной истории Украины обсудят, как свидетельства об опытах войны трансформируются в знания
Продолжается подготовка к первой офлайн-встрече украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины", которая состоится уже 10 октября 2023 в Киеве. Инициатором Форума является Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. В ходе мероприятия запланированы три дискуссионных панели, участники которых будут обсуждать разные аспекты документации войны в Украине.
Одна из дискуссий, называемая "Когда опыты становятся знанием", будет посвящена теме трансформации задокументированных опытов войны в знание этой войны, и тому, как впоследствии это знание становится основой для памятования о ней.
Спикерами дискуссии станут:
Агата Татаренко – руководитель Вышеградской группы Института Центральной Европы в Люблине, члена редакционной комиссии "Ежегодника Института Восточно-Центральной Европы" (онлайн);
- Антон Дробович – общественный и государственный деятель, специалист по исторической памяти, председатель Института национальной памяти;
- Ольга Опаленко – руководитель отдела доказательств общественной организации Truth Hounds, собирающая доказательства военных преступлений и серьезных нарушений прав человека в контексте войны в Украине;
- Гелинада Гринченко – доктор исторических наук, профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, глава Украинской ассоциации устной истории (онлайн);
- Елена Добржанская – кандидат политических наук, доцент, проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко.*
Модерировать дискуссию Наталья Кривда – доктор философии, исследовательница культуры, профессор кафедры украинской философии и культуры КНУ им. Т.Г. Шевченко.
Во время дискуссионной панели будут освещены следующие вопросы:
- превращение задокументированных опытов в знания о войне, а впоследствии – в общественную и историческую память;
- как показания и опыты становятся данными сразу после документирования;
- особенности и вызовы работы со свежезадокументированными массивами данных;
- формирование политик памяти на общественном и государственном уровне: роль всех институтов и инициатив, участвующих в документировании опытов войны;
- формирование нарративов о войне: роль государства, общества, независимых институций и т.д.
*Перечень спикеров и тем для обсуждения дополняется.
Форум является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.
Мероприятие будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association при поддержке КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).
Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов.
Регистрация доступна по ссылке и открыта по 8 октября 2023 года.
По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу [email protected].
По вопросам регистрации и дополнительных вопросов – к Владимиру Капустину по электронному адресу [email protected].
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