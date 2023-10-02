На Форуме устной истории Украины обсудят, как свидетельства об опытах войны трансформируются в знания

Продолжается подготовка к первой офлайн-встрече украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины", которая состоится уже 10 октября 2023 в Киеве. Инициатором Форума является Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. В ходе мероприятия запланированы три дискуссионных панели, участники которых будут обсуждать разные аспекты документации войны в Украине.

Одна из дискуссий, называемая "Когда опыты становятся знанием", будет посвящена теме трансформации задокументированных опытов войны в знание этой войны, и тому, как впоследствии это знание становится основой для памятования о ней.

Спикерами дискуссии станут:

Агата Татаренко – руководитель Вышеградской группы Института Центральной Европы в Люблине, члена редакционной комиссии "Ежегодника Института Восточно-Центральной Европы" (онлайн);

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Антон Дробович – общественный и государственный деятель, специалист по исторической памяти, председатель Института национальной памяти;

Ольга Опаленко – руководитель отдела доказательств общественной организации Truth Hounds, собирающая доказательства военных преступлений и серьезных нарушений прав человека в контексте войны в Украине;

Гелинада Гринченко – доктор исторических наук, профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, глава Украинской ассоциации устной истории (онлайн);

Елена Добржанская – кандидат политических наук, доцент, проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко.*

Модерировать дискуссию Наталья Кривда – доктор философии, исследовательница культуры, профессор кафедры украинской философии и культуры КНУ им. Т.Г. Шевченко.

Во время дискуссионной панели будут освещены следующие вопросы:

превращение задокументированных опытов в знания о войне, а впоследствии – в общественную и историческую память;

как показания и опыты становятся данными сразу после документирования;

особенности и вызовы работы со свежезадокументированными массивами данных;

формирование политик памяти на общественном и государственном уровне: роль всех институтов и инициатив, участвующих в документировании опытов войны;

формирование нарративов о войне: роль государства, общества, независимых институций и т.д.

*Перечень спикеров и тем для обсуждения дополняется.

Форум является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.

Мероприятие будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association при поддержке КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов.

Регистрация доступна по ссылке и открыта по 8 октября 2023 года.

По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу [email protected].

По вопросам регистрации и дополнительных вопросов – к Владимиру Капустину по электронному адресу [email protected].

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