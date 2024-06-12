На Донетчине в пруду утонул 15-летний подросток: появились детали трагедии

На пруду в Донецкой области во время купания утонул 15-летний подросток. Трагедия произошла во вторник, 11 июня.

Об этом сообщает ГСЧС. Инцидент произошел на местном водоеме в селе Копани Покровского района Донецкой области.

Как сообщили спасатели, 15-летний парень пропал во время купания. Водолазы ГСЧС нашли тело подростка, изъяли его на берег и передали представителям полиции.

"Вода не прощает ошибок! Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на водоемах и обязательно говорите об этом со своими детьми. Будьте крайне осторожны на воде!" – отметили в ГСЧС.

Также там напомнили несколько важных правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать трагедии на воде:

– Отдых на воде допускается только в специально отведенных местными органами власти и оборудованных местах. Безопаснее отдыхать на воде в светлую часть суток. Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при температуре воды не менее +18°C, воздух не ниже +24°C.

– Не лезьте в воду в незнакомом для вас месте, избегайте воды с быстрым течением, не заходите в воду под хмельком, никогда не плавайте наедине, особенно, если не уверены в своих силах. Купаясь на "диком пляже" или в незнакомом месте не ныряйте с берега, горки, дерева.

– В воду следует входить не спеша и осторожно. Купаться лучше там, где есть спасательные службы. Особо следите за детьми. К плавкам нужно прикреплять шпильку, если вдали от берега судорога сведет руку или ногу, укол шпилькой поможет восстановить эластичность мышц; удерживайтесь от дальних заплывов: переохлаждение – главная причина трагических случаев.

–– Особенности во время купания в горных реках. Горные реки имеют стремительное течение, которое может сбить с ног. Дно и берега таких рек каменисты, потому можно получить тяжелые травмы при падении.

– На море нужно всегда считаться с волнами, не пытайтесь плыть против них. Следует быть осторожными у водорезов. Не ныряйте с них. Не заплывайте за буйки! Большой бедой может обернуться ныряние на мелководье или в незнакомых местах. В таких случаях возможны травмы шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга.

– Если лодка перевернулась, главное не растеряться. Даже когда опрокинулся, он и тогда еще некоторое время держится на воде, следовательно, нужно сохранять спокойствие и до прибытия спасателей держаться за лодку, толкая ее к берегу. Тот, кто хорошо умеет плавать, в первую очередь должен помочь не умеющему поддерживать его на плаву.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 июня, в Хмельницкой области произошла трагедия. В селе Сутковцы во время купания на местном водоеме утонули двое подростков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла на озере Вербное.

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