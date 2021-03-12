На Донетчине сделали больше всего прививок от COVID-19: данные по областям

В Украине за минувшие сутки, 11 марта, прививку от коронавируса сделали 8 859 человек.

С начала кампании вакцинации было привито 38 237 украинцев. Они все получили только одну дозу, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего прививок вчера сделали в Киевской области – 950, Днепропетровской – 800, Донецкой – 610, Тернопольской – 560 и Полтавской области – 510.

За весь период вакцинации в Украине больше всего привитых в Донецкой области – 4 114, меньше всего – в Черниговской области – 626 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Житомирская область, там за сутки заболели 1310 человек.