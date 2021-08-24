На Донбассе в День Независимости погиб украинский защитник, еще один воин ранен

В День Независимости Украины, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. Вследствие враждебных действий умер один военный, еще один – ранен.

Об этом сообщили на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

Как отметили в ООС, террористы нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – сказано в сообщении.

Отметим, накануне, 23 августа, в результате вражеского огня погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение. Потери также были на Донбасе и 22 августа – погиб украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в зоне ООС враг применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, обстреливая позиции ВСУ.