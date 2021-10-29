На Донбассе трое украинских военных получили ранения: что известно о состоянии бойцов

29 октября пророссийские наемники на Донбассе девять раз совершали обстрелы позиции украинских бойцов. В результате огнестрельной атаки три украинских защитника получили серьезные ранения.

Об этом сообщили в Центре командования Операцией объединенных сил на Facebook. Раненным защитникам Украины была оказана первая медицинская помощь на месте обстрела и экстренная эвакуация в медицинское учреждение.

"Сейчас врачи констатируют, что два наших бойца находятся в удовлетворительном состоянии здоровья, а один – в средней тяжести", – указано в сообщении.

Штаб отметил, что только ответная реакция ВСУ на огонь вынудила противника прекратить атаку. Контроль над временно оккупированными территориями Донбасса снова установлен и украинские группирования готовы оказать мощный отпор в случае любой провокации с вражеских позиций.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе погиб российский офицер, который руководил батареей при обстреле Гранитного Донецкой области. Москва всячески пытается сокрыть смерть своего штатного военного.