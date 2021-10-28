На Донбассе погиб молодой военнослужащий из Запорожья: названо имя погибшего защитника. Фото

Убитым на Донбассе российскими оккупантами оказался военный Вооруженных сил Украины Виктор Рачугин. Он был старшим оператором отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

Об этом в Facebook сообщает Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Виктор Рачугин родился 31 января 1985 года в Запорожье. Мужчина получил среднее специальное образование, работал по специальности.

В марте 2021 года заключил контракт о прохождении военной службы в ВСУ. Погиб герой 27 октября во время обстрела в районе Новотошковского Луганской области.

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Прощание с погибшим пройдет в Запорожье на Аллее Защитников в парке Металлургов в субботу, 30 октября, в 10:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сентябрь 2021 года семь защитников Украины погибли, сдерживая российско-террористические войска на востоке. Самому старшему из погибших воинов должно было исполниться 50 лет, самый молодой – только-только отпраздновал 24-летие.