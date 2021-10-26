На Донбассе под вражеским огнем погиб украинский военный, еще один ранен

Во вторник, 26 октября, пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз совершили обстрел позиций военных группирований ВСУ, в обход мирных договоренностей. В результате атаки погиб один украинский защитник, его побратим получил осколочное ранение.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Восход" в Facebook. Бойцы оказали достойный ответ противнику, использовав разрешенное Минскими соглашениями оружие, что вынудило наемников РФ прекратить огонь.

Раненый боец на месте получил медицинскую помощь на месте, поздней был госпитализирован. Сейчас врачи утверждают, что у него удовлетворительное состояние, жизни военного ничего не угрожает.

"Выражаем соболезнования семье и близким героя, который погиб, защищая Украину", – указано в сообщении побратимов из оперативно-тактического группирования Вооруженных сил.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне ряды украинской армии понесли еще одну утрату, когда наш защитник в ходе вражеской атаки подорвался на неизвестном взрывном устройстве, заложенном врагом.