Хирург рассказал о состоянии раненых воинов ВСУ, подорвавшихся на автомобиле на Донбассе

Трое воинов Вооруженных сил Украины, которые 27 апреля подорвались на автомобиле в зоне Операции Объединенных сил, находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Пострадавших украинских защитников из Луганской области доставили в Харьков в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Об этом в среду, 28 апреля, сообщило "Суспільне".

Как рассказал ведущий хирург госпиталя Сергей Шипилов, двое воинов имеют комбинированные повреждения: взрывчатую травму с сотрясением головного мозга и акубаротравмой (травмирование внутреннего уха, последствием чего является нарушение слуха).

"Один из них имеет скелетную травму с повреждением костей таза. Двое – термическую травму: ожоги первой и второй степеней лица, головы, ушной раковины", – сообщил Шипилов.

По словам хирурга, все травмированные в удовлетворительном состоянии, они проходят дообследование и лечение.

"Они не в интенсивной терапии, их состояние стабильное. Назначенное комбинированное лечение – как лечение сотрясения головного мозга, так и лечения ожогов и перелом костей таза", – отметил медик.

Хирург добавил, что травмированные из одной бригады, родом из западной Украины. Самому старшему 48 лет, младшему – 40.

"Раненые, которые имеют ожоги, за ними мы будем наблюдать где-то три-четыре дня. Если ожоги имеют глубокие поражения, может быть, в будущем будет проведена аутодермопластика для закрытия дефектов глубоких ожогов", – сказал Шипилов.

Лечить в госпитале военных могут до трех недель. После этого бойцов направят в санаторий.

Как писал OBOZREVATEL: