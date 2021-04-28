Хирург рассказал о состоянии раненых воинов ВСУ, подорвавшихся на автомобиле на Донбассе
Трое воинов Вооруженных сил Украины, которые 27 апреля подорвались на автомобиле в зоне Операции Объединенных сил, находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.
Пострадавших украинских защитников из Луганской области доставили в Харьков в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Об этом в среду, 28 апреля, сообщило "Суспільне".
Как рассказал ведущий хирург госпиталя Сергей Шипилов, двое воинов имеют комбинированные повреждения: взрывчатую травму с сотрясением головного мозга и акубаротравмой (травмирование внутреннего уха, последствием чего является нарушение слуха).
"Один из них имеет скелетную травму с повреждением костей таза. Двое – термическую травму: ожоги первой и второй степеней лица, головы, ушной раковины", – сообщил Шипилов.
По словам хирурга, все травмированные в удовлетворительном состоянии, они проходят дообследование и лечение.
"Они не в интенсивной терапии, их состояние стабильное. Назначенное комбинированное лечение – как лечение сотрясения головного мозга, так и лечения ожогов и перелом костей таза", – отметил медик.
Хирург добавил, что травмированные из одной бригады, родом из западной Украины. Самому старшему 48 лет, младшему – 40.
"Раненые, которые имеют ожоги, за ними мы будем наблюдать где-то три-четыре дня. Если ожоги имеют глубокие поражения, может быть, в будущем будет проведена аутодермопластика для закрытия дефектов глубоких ожогов", – сказал Шипилов.
Лечить в госпитале военных могут до трех недель. После этого бойцов направят в санаторий.
Как писал OBOZREVATEL:
На Донбассе в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское 27 апреля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль ВСУ. Один защитник погиб и еще трое получили ранения.
Стало известно имя погибшего – им оказался 30-летний старший сержант Роман Гуляк из Волочиска.
Подрыв грузового автомобиля военнослужащих квалифицировали как террористический акт.