На Днепропетровщине дети-переселенцы из Горного общества получили новогодние подарки от Фонда Рината Ахметова

Новогодняя акция Фонда Рината Ахметова не прерывается даже во время войны. Недавно поздравления от Фонда получили ребята из Горной общины Луганской области, которые теперь живут на Днепропетровщине.

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В этом году в рамках новогодней акции Фонд поздравил детей в центрах Ямариуполь в 20 городах по всей стране и детей-переселенцев, живущих в Запорожье. А еще – организовал праздники для ребят из интернатных заведений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах страны.

В общей сложности новогодняя акция за 24 года охватила более 1,2 млн детей.

Новогодняя акция – часть масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям". Благодаря ей, маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн. детей.

Программа "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.