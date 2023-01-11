На Черниговщине перед Новым годом российский снаряд убил медсестру: женщина пошла на базар и погибла

На Черниговщине перед Новым годом россияне обстреляли город Семеновка. Два снаряда прилетели на центральную улицу и убили 41-летнюю медсестру. Ее мама чудом не пострадала.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Впервые обстреляли Семеновку

Город Семеновка Черниговской области находится примерно в 30 км от российской границы. 24 февраля российская техника оккупантов была тут буквально через пару часов после речи российского президента.

Муж погибшей Натальи Комар пограничник. В 5 часов утра он еще выехал на смену на заставу, а через 10 минут позвонил жене и сказал, чтобы они срочно уезжали из города. Но уехать семья не успела – по улицам уже громыхали танки.

"Тогда Наташа собралась в больницу, она работала там в процедурном кабинете. Мне надо было сходить в банк, мы вышли на улицу, а там уже все грохочет. Они тогда расстреляли нашу заставу, но в городе не стреляли. Вся улица была заполнена их военной техникой", – вспоминает 65-летняя мама, бывшая учительница украинского языка местной школы Галина Веретенник.

В конце марта российские войска убрались из Черниговской области. Однако обстрелы приграничных сел продолжаются до сих пор, в последнее время все чаще и чаще. А 30 декабря впервые несколько снарядов прилетели и в Семеновку.

"Тут ваша дочка лежит"

Галина Веретенник вспоминает, что в тот день они с Натальей отправились на базар, нужно было сделать покупки к новогоднему столу.

"Наташа много лет работала в нашей городской больнице медсестрой. Ей очень нравилось, пациенты ее хвалили – ей всегда удавалось с первого раза попасть иголкой в вену больному. Еще она снимала кардиограмму. Она практически никогда не ходила в отпуск. А тут руководство сказало, что все, кто не отдыхал, должны обязательно взять отпуск. Поэтому она была дома и мы смогли вместе заниматься домашними делами", – говорит женщина.

По дороге домой Галина Петровна решила забежать на несколько минут в школу по делу. Дочь осталась на улице.

"Когда я уже зашла внутрь, услышала страшный грохот. Никакой воздушной тревоги не было. Я быстро выбежала на улицу. И тут смотрю – через дорогу от меня снова взрыв. Попали в трансформатор, он загорелся, провода попадали. Я испугалась, подумала, что ведь еще немного – и я могла бы оказаться в эпицентре взрыва. Я была так напугана, что ничего вокруг не видела. Пошла по улице в сторону дома, решила, что Наташа потихоньку пошла вперед", – вспоминает мама погибшей.

Но впереди дочери не было, Галина Петровна оглянулась, дочери не увидела. Уже когда она свернула к дому, ей позвонили по мобильному телефону.

"Женщина спросила: "Скажите, а ваш муж дома? Говорю: "Нет, а что?" "Да тут ваша дочка лежит". Я вхожу в дом и спрашиваю, дома ли Наташа. Говорят, что нет. И все... Нас потом на машине отвезли к тому месту. Там уже была полиция. Наташе взрывом снесло полголовы. Она была на том же месте, где мы с ней расстались, ждала меня. А я от испуга ничего вокруг не видела", – говорит Галина Петровна.

Была хорошей хозяйкой и любила работу

Похоронили Наталью Комар 1 января. Попрощаться с ней пришло много людей. У нее остался муж и 19-летняя дочь-студентка Черниговского университета.

Галина Петровна вспоминает, что дочь была очень хорошей хозяйкой. Жили они все вместе. Наталья готовила, а больше всего любила делать заготовки на зиму. Она помогала маме на огороде.

"Огород у нас большой, она весь его прополет, хотя и спина болит. Она прекрасно разбиралась в сортах картошки, поэтому ее называли "агрономом". Любила вязать. И очень любила свою работу. Я не знаю, может быть, если бы она была в тот день на работе, то с ней ничего бы не случилось. Наверное, такая судьба", – вздыхает Галина Петровна.

Оккупанты не прекращают обстреливать приграничные районы Черниговской области. Страдают села, которые находятся вблизи границы. Так, 8 января россияне выпустили две мины по кладбищу в селе Гремячи, когда там шли похороны. Снаряды разорвались буквально в 30 метрах от людей.

А 2 января враг обстрелял два села – Липовка и Елино, всего было выпущено 20 снарядов. Чудом никто не пострадал.