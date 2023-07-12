На Черкасщине 21-летний парень избил инвалида войны: побратимы воина заставили извиняться на коленях. Видео

В Черкасской области 21-летний парень избил инвалида войны, который был на костылях, из-за чего пострадавший попал в больницу, а нападавшего заставили извиняться. Инцидент произошел в понедельник, 10 июля, в селе Шрамковка Золотоношского района.

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Выйдя из маршрутки, местная жительница Наталья Шило увидела, как парень ногами избивал военного, который лежал на проезжей части. Эту историю в Facebook распространила волонтер Татьяна Сила.

"Из его уст звучит фраза: "Вы ВСУшники конченые, вас мочит надо, из-за вас война". Подбежали люди, которые были неподалеку, оттащить этого малолетнего урода, помогли подняться военному, потому что он передвигается с костылем. Этот подонок кому-то звонит по телефону и кричит, что сейчас из Киева приедут пацаны и вас порешают. Военный вырывается из рук своих односельчан и ковыляя с костылем пытается догнать этого изверга. Следом за ним едут на велосипедах мальчишки лет 12-ти и бросают по военному мелкие камни, выкрикивая оскорбления", – пишет женщина.

Наталья рассказала, что избитый военный – ее одноклассник, с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину. Он прошел самые горячие точки, в частности, Соледар, Бахмут и другие, где был снайпером. В боях защитник получил множественные осколочные ранения и сильную контузию.

В Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области сообщили, что по факту избиения военнослужащего было открыто уголовное производство по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины

"Возле остановки общественного транспорта между молодым человеком и военнослужащим произошел конфликт, во время которого молодой человек нанес телесные повреждения военному. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что телесные повреждения военном нанес 21-летний местный житель. В настоящее время пострадавший военнослужащий находится в больнице", – говорится в сообщении.

Побратимы пострадавшего военного нашли нападавшего. Парня привели в больницу к защитнику, которого он избил, и заставили извиняться, стоя на коленях. Соответствующие кадры опубликовали местные паблики.

"Коллеги военного нашли 21-летнего жителя села и лично провели "разъяснительную беседу", – отметили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве молодой человек провоцировал конфликт украинских военных. Он грубил им и заявил, что наши защитники "убивают людей за деньги", чего он сам делать не хочет.

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