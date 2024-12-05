На Буковине мужчина спас на пожаре шестеро детей и их родителей: подробности

33-летний житель Буковины спас на пожаре шестерых детей и их родителей. Беда произошла в селе Селятин Черновицкой области, мужчина увидел дым в соседском доме и побежал на помощь.

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Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram. Впоследствии пожар удалось потушить, но дом сгорел.

"Местный житель Юрий Горбан заметил дым в доме соседей и бросился на помощь. Он перелез через забор, выбил дверь и спас детей в возрасте от 1 до 13 лет. Затем вернулся за их родителями и вывел их из горящего дома", – говорится в сообщении.

Когда пожарные прибыли тушить огонь, Юрий продолжал помогать.

"Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил дом. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети ", – отметили в ГСЧС.

Напомним, в Шевченковском районе Киева вечером 1 декабря произошел пожар. Загорелся первый этаж четырехэтажного дома квартирного типа. Пожарные спасли 11 человек (в том числе и одного ребенка). Один из взрослых был травмирован, а ребенка через лестницу эвакуировали с четвертого этажа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области во время тушения пожара погиб Владимир Бондарчук, командир отделения 26-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Житомирской области. У него остались жена и две дочери.

Вместе с коллегами он участвовал в ликвидации пожара в двухэтажном здании поселка Романов Житомирского района. Огонь охватил крышу и помещение первого этажа. Тушение усложняли пожарную нагрузку и специфика конструкций здания.

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