В центре Киева вспыхнул пожар в коттедже: 11 человек спасены, из окна четвертого этажа вызволили ребенка. Фото

В Шевченковском районе Киева вечером 1 декабря произошел пожар. Загорелся первый этаж четырехэтажного коттеджа квартирного типа.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Telegram-канале ведомства опубликованы фото с места ЧП.

Пожарные спасли 11 человек (в том числе одного ребенка). Один из взрослых был травмирован, а ребенка через лестницу эвакуировали из четвертого этажа.

Информация о возгорании поступила в ГСЧС в 21:32 воскресенья. Пламя ликвидировали меньше чем за 20 минут – в 21:51.

"Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", – подытожила пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 декабря в Оболонском районе Киева загорелся рынок. Это произошло во время воздушной атаки РФ на столицу, но причиной стали не вражеские дроны.

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