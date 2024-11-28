Тяжелая потеря в семье спасателей: в Житомирской области во время ликвидации пожара погиб командир отделения ГСЧС. Фото

В Житомирской области во время тушения пожара погиб Владимир Бондарчук, командир отделения 26-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Житомирской области. У него остались жена и две дочери.

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О трагедии сообщили в Telegram-канале ГСЧС. Вместе с коллегами он участвовал в ликвидации пожара в двухэтажном здании поселка Романов Житомирского района.

Огонь охватил крышу и помещение первого этажа. Тушение усложняли пожарная нагрузка и специфика конструкций здания.

Спасатели выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего, особенно его жене и двум дочерям. Они вспоминают Владимира как человека слова и чести, настоящего патриота и надежного друга для своих коллег.

"Работа спасателя – это всегда риск. Это чрезвычайно сложная и опасная профессия. Однако даже понимая всю опасность нашей работы, сложно терять коллег. Склоняем головы перед памятью Владимира. Он навсегда останется в сердцах всех, кто имел честь знать его", – пишут в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тела двух человек. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Чубинцы Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли пенсионера, который не мог самостоятельно передвигаться. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

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