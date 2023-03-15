На аукционе ''Пророки Побед'' собрали более полумиллиона гривен на бронированный медицинский внедорожник для бригады ''Буревий''

4 марта в столичном Normal Art Restaurant состоялся благотворительный арт-ивент "Пророки Победы", посвященный годовщине Дня рождения украинского поэта, художника, мыслителя и пророка Т.Г.Шевченко.

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Основная цель – сбор средств на бронированный медицинский внедорожник ТПК (транспортер переднего края) для Бригады "Буревий" Национальной Гвардии Украины, входящей в Силы Обороны Украины.

Ведущие мероприятия: Василий Касенич, военнослужащий Национальной Гвардии Украины, Лидия Еременко – бизнес журналист.

Ведущий аукциона: Дмитрий Гордица – художник иконописец, мастер сакрального искусства, куратор художественных выставок и симпозиумов, солдат 4 батальона спецназначения НГУ, бригады "Буревой".

Мероприятие поддержали известные и перспективные артисты: Нина Матвиенко, Наталья Валевская, Полина Дашкова, Dima PROKOPOV, SANARIA, София Егорова, Татьяна Доканина, Zelenookа.

По словам Дарьи Требух – общественного деятеля, возглавляющего Инициативное объединение "Украинские Валькирии" и ОО ГВТ "Редюит", организатора аукциона "Пророки Победы" – это мы с вами, каждый украинец и украинка, приближающие нашу Победу на всех фронтах, как на поле боя, так и в тылу: врачи, военные, гражданские, предприниматели, художники, все находящиеся на своем месте патриоты и сообщества. Это нация непокоренных, трудолюбивых людей, объединенных Победой.

Благодарности от Бригады "Буревой" Национальной Гвардии Украины за поддержку, помощь и приближение к победе получили: Нина Матвиенко, НАТАЛИЯ ВАЛЕВСКАЯ, Полина Дашкова, Dima PROKOPOV, SANARIA, София Егорова, Татьяна Доканина, Zelenookа, Вячеслав Гурков и Миша Гурков руководители родюсерского центра Art Fashion, Юрий Гордиенко – комиссар совета Европы международной комиссии по защите прав человека, Василий Котляров – креативный продюсер, Леся Гасич – главный редактор OBOZREVATEL, команда Шоу-балета GENIUS ART SPACE, Анатолий Мусиенко, Марина Дворская – врач отоларинголог, Станислав Онищук – директор добровольческого военного госпиталя "Брасс" г. Ивано-Франковск, Алексей Радчук специалист по Public Relations.

Комиссар совета Европы международной комиссии защиты прав человека Юрий Гордиенко наградил редком ОБСЕ "Орден Мира" Заместителя начальника Северного Киевского территориального управления НГУ полковника Леоновича Романа Дмитриевича и украинскую певицу, народную артистку Украины Нину Матвиенко.

Также врачи наградили орденом Председателя наблюдательного совета инвестиционного фонда Fin Stream Позняка Сергея и Руководителя проектов ОО ГВТ "Редюит" Дарию Требух.

Теле-радио и медиа-партнерами мероприятия стали: телеканал Киев, ICTV, СТБ, OBOZREVATEL, ua.news, Перец ФМ.

Общая сумма собранных средств на мероприятии составила 512 100 грн. Организаторы международного благотворительного проекта не останавливаются на этом и планируют провести следующее мероприятие, чтобы собрать дополнительные средства на приобретение бронированного медицинского внедорожника ТПК (транспортер переднего края) для Бригады "Буревой".