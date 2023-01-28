На аукционе ''Charity 100лица'' собрали более 1 млн грн на антидроновый комплекс ''Пространство''

В Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялось благотворительное мероприятие "CHARITY 100ЛИЦА" 2023 года под эгидой ОО "Врачебный фронт". Основная цель – сбор средств на приобретение современного антидронового комплекса "ПРОСТІР". Антидроновый комплекс от украинской компании представила Варибрусова Анна, участница добровольческого формирования территориального общества "Мрия".

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Ведущими вечера стали: посла ОО "Врачебный Фронт" Ольга Сумская и Анатолий Анатолич, а ведущими аукциона – Тимур Мирошниченко и Андрей Джеджула.

Мероприятие поддержали известные артисты: Евгений Хмара, Наталья Могилевская, Lida Lee, Энджи Мел, Наталья Валевская, KAMALIYA, Мила Нитич, СолоХа, Анна Добрыднева, Люся Кофе, Наталья Валевская, Настя Андреева и DJ Starkov.

По словам Андрея Лисецкого, основателя ОО "Врачебный Фронт " миссия проекта – выявить и осветить важнейшие благотворительные события, инициативы и практики во всех направлениях по всей стране, поддержать и отметить заслуги людей, готовых к самопожертвованию и волонтерству. Следует создавать условия для популяризации эффективной благотворительной деятельности во время войны в Украине.

Награды от международного благотворительного проекта "CHARITY 100ЛИЦА" получили: "CALM CLINIC" – "Лидер медицинской отрасли и благотворительных проектов Украины", Благотворительный фонд "Вернись живым" – "Самый масштабный фонд помощи армии", Виталий Войтович – "За вес во время войны";

Александр Пашко – "За военную и благотворительную помощь стране", Виктория Файнблат – "За весомый вклад современной женщины в победу Украины", Благотворительный фонд "BALU" – "За весомый вклад в благотворительное движение и развитие детского спорта в Украине", Благотворительный Фонд "Сердце украинской нации" – "За весомую поддержку Украины и развитие волонтерского движения".

Благодарностями за свою благотворительную деятельность в этот вечер были отмечены военные : Валерий Залужный – "За несокрушимость и мужество", Главное управление разведки – "За безопасность национальных интересов Украины", "Несокрушимость в борьбе за жизнь военных" – Киевский военный госпиталь; журналисты, телеведущие и педагоги : Марина Кинах – "За активную общественную позицию по поддержке и развитию детей в условиях военного положения", Анатолий Анатолич – "За волонтерство и борьбу на информационном фронте", За "Лучший радио-проект года" получает Украинский Медиа Холдинг – радио Пятница, Liko School "Международное учебное заведение", "За инновационный подход к благотворительности в Украине" – Лилия Ребрик, "Лучший онлайн-медиа проект года" – "OBOZREVATEL".

"Самый громкий благотворительный медиа-проект" – "5 канал", номинация "Военный журналист" – Александр Павлов, "Возрождение команды и запуск нового телеканала" получил Юрий Сугак (телеканал "Мы – Украина"), Первый в Украине инновационный музей истории" – Музей Становление Украинской нации, "FASHION ТЕЛЕВЕДУЩАЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАНАЛА" – Анна Кривец; врачи: Elite Dental "Стоматология нового поколения", Елена Рыхальская – "За весомую психологическую помощь ВСУ", заслуженный врач-меценат Украины – Ольга Богомолец, "Стоматолог-волонтер года" получил Руслан Коклян.

Артисты: Наталья Могилевская – "За концертную деятельность для поддержки ВСУ", Ольга Сумская – "Народный волонтер года", Анна Добрыднева, Камалия, Солоха, Виталий Борисюк, Наталья Валевская, Настя Андреева – "За Борьбу на культурном фронте Украины", Мила Нитич – "За активную деятельность в социальных и благотворительных проектах", Lida Lee – "Артист-волонтер года".

Спортсмены: Александр Усик – "За поддержку имиджа Украины на международной спортивной арене"; волонтеры и благотворительные фонды: Благотворительный Фонд "Сердце украинской нации" – "За весомую поддержку Украины и развитие волонтерского движения", "Волонтер года" – получила Юлия Левицкая, дизайнеры, представители бизнеса и другие категории: "Международный конкурс красоты для успешных женщин" – Ms World, "WORLDWIDE UKRAINIAN DESIGNER" получила Юлия Магдич, Юлия Айсина – "Несокрушимый fashion-дизайнер", Алина Полищук (ONE LUXY SHOP) – "Украинский бренд международного уровня", Елена Винярская – "Международный Art-produc года", Александр Гапон – "За весомый вклад в развитие аграрного вектора", Ярослав Недзельский – "За развитие и укрепление Украинской государственности".

Татьяна Чубак – "За активную деятельность в социальных и благотворительных проектах", Людмила Димидюк "За содействие Вооруженным Силам Украины", Алла Наливайко – "Международный благотворитель года".

"За восстановление новой Украины" – Budmall Centre, "Уникальная студия чистки и редизайна" получила OSCAR Dry Clean Studio, "Национальный оператор почтовой связи" получила "Укрпочта", Лилия Олейник – "Женщина современной Украины", Хаял Алек духовной практики", DIAMOND RESORT BUKOVEL – за лучший гостиничный комплекс горнолыжного курорта, "Всеукраинская сеть эксклюзивных напитков" – Торговый Дом "Вина Мира", "Оздоровительно-спортивный комплекс столицы" – "Club Olympus", "Ведущий украинский мобильный оператор" получил Vodafone, "Международный стилист-визажист" получает Дарья Чубовская, Игорь Буранов "Автор Всеукраинского общественного проекта".

"К нам присоединились многие известные личности, медиа-персоны, волонтерские и общественные организации, ведь мы все объединились ради Победы нашей страны", – рассказала основательница международного благотворительного проекта Марина Филиппенко.

Среди лотов благотворительного аукциона:

– картина украинского иллюстратора с автографом Валерия Залужного – $5200

– тарелка с автографом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова – $2100

– боксерские перчатки с автографом выдающегося украинского боксера Владимира Кличко и календарь с известными фразами подписанный Виталием Кличко – $3150

– мяч с автографами легендарных украинских футболистов: Шевченко, Блохина, Коновалова, Яремчука и других выдающихся игроков – $2100

– картина от Анны Яхно "Люди, как корабли" – $4300

Особая благодарность за участие в благотворительном аукционе и поддержку благотворительных инициатив БФ "Б.А.Л.У", Фонда "Сердце Украинской Нации", Александру Пашко, компании SINART.

Общая сумма собранных средств во время мероприятия составила 1 млн 118 000 грн. Организаторы международного благотворительного проекта не останавливаются на этом и уже в феврале планируют провести следующую меру, чтобы собрать дополнительные средства на приобретение антидронового комплекса "ПРОСТІР".

Кроме того, в рамках проекта "Charity 100лица" состоялся показ известных и молодых украинских дизайнеров, которые не остались в стороне от сложной ситуации, вызванной захватническими действиями России! Art Fashion Center собрал на одной сцене тех дизайнеров, которые иглой и нитью помогают шить нашу победу и дальше работают, создавая рабочие места и поддерживают оборону Украины. Среди известных имен, чьи коллекции вызвали настоящий восторг Юлия Айсина и Елена Винярская. Украинские дизайнеры презентовали действительно патриотические коллекции, мощно продемонстрировавшие всю мощь украинской нации, ее несгибаемость и единение!

В рамках международного благотворительного проекта Art Fashion Center внес свой вклад в калейдоскоп ярких событий замечательным действом, гордо представив собственный проект фестиваля дизайнеров "Four seasons", среди участников которого можно было увидеть изысканную коллекцию обладательницы модного бутика ONE LUXY SHOP Алины Полищук. для Украинки, Da Carrol и Martusya.