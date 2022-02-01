'Мы возьмем оружие и защитим наш город от РФ': 55-летняя украинка рассказала, зачем ей военная подготовка. Видео

В Харькове местные жительницы готовятся защищать украинское государство в случае вторжения в город российской армии. Они проходят курсы боевой подготовки по обращению с оружием.

Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, курсы действуют на базе одной из общественных организаций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщины опасаются, что Харьков может стать одной из первых целей РФ, если в Кремле все же решат совершить нападение. Так, 55-летняя Виктория Балезина рассказала, что не будет покидать Харьков, она останется в городе вместе с пожилыми родителями и готова будет взять оружие, чтобы бороться против оккупации.

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"Если это возможно и наше правительство будет давать оружие, мы возьмем его и защитим наш город", – сказала она.

Женщина добавила, что оккупации Харькова не должно произойти и город нужно защищать от российской армии. "Этот город нужно защищать. Россия имеет большой аппетит, и они возьмут его по частям. Этого не должно произойти", – сказала она.

Другая группа женщин, которая уже прошла боевую подготовку, изготавливает маскировочные сети для отправки на передовую.

"Моя задача все возможное сделать. Может быть, до последней своей минуты, сколько буду жить, я буду все делать для армии, для нас", – рассказала Людмила Продан.

Напомним: глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью The Washington Post предположил, что РФ под предлогом защиты русскоговорящего населения может оккупировать Харьков. Если РФ предпримет такой шаг, начнется крупномасштабная война, считает президент.

По его словам, после оккупации и аннексии Крыма можно предполагать, по каким мотивам Россия будет прикрывать свою агрессию.

Со своей стороны, харьковский мэр Игорь Терехов призвал жителей не паниковать на фоне информации о возможной оккупации города. Он заверил, что в Харькове будет спокойно и он не даст "никакой России" захватить свой город. "Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разевают рот", – сказал городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащий ССО ВСУ заявил, что украинские военные смогут разгромить российскую армию, если в Кремле будет принято решение атаковать Харьков. По его словам, это для россиян будет самоубийством.