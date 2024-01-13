'Мы видим, как в наше государство верят, а народ уважают': Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые не испугались врага. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинский народ за защиту и труд для нашего государства. Благодаря смелости каждого украинца в нашу страну верят.

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Об этом глава государства написал на своем канале в Telegram вечером в пятницу, 12 января. Политик показал кадры сегодняшнего визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Такие партнеры как Великобритания, подчеркнул Зеленский, дают Украине силы в борьбе за свою свободу.

"Мы видим, как в наше государство верят, как наш народ уважают. Это достигнуто благодаря смелости каждого и каждой, кто не побоялся врага. Благодаря крепкой поддержке таких партнеров, как Великобритания, которые придают силы в битве за свободу. Спасибо всем украинцам за защиту и труд для нашего государства. Спасибо всем британцам за солидарность и помощь", – сказано в сообщении президента.

Зеленский и Сунак побывали в одной из больниц, где проходят реабилитацию воины, раненные на войне с российскими оккупантами. Президент вручил им награды.

Как сообщалось ранее, в Киев с официальным визитом приехал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и выступил на пленарном заседании Верховной Рады. Политик объявил о новом пакете военной помощи, гарантиях безопасности и гуманитарной поддержке украинского государства для борьбы с российским агрессором.

Сунак и Зеленский подписали историческое соглашение о гарантиях безопасности. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО. Договор получил название "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский раскрыл детали относительно подписанного с Великобританией исторического соглашения по безопасности. Он подчеркнул, что это первое двустороннее соглашение, реализующее базовую договоренность "Большой семерки" относительно нашей защиты и роста в сфере безопасности.

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