''Мы видели счастье, грусть – и надежду'': Тайра и Фонд ''Мрия'' поздравили с Рождеством детей из 200 семей пленных

Освобожденная из российского плена украинская защитница Юлия Паевская (Тайра) реализовала очень важную миссию – и вручила подарки детям военнопленных и гражданских пленнных. Усилиями созданного ею Фонда "Мрия" удалось воплотить в жизнь мечты детей из более чем 200 семей попавших в российский плен украинцев.

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Чтобы подарить немного новогодней сказки малышам, родители которых находятся в российских тюрьмах и застенках уже около 10 месяцев, Тайре и ее команде пришлось преодолеть более тысячи километров и постучаться в две сотни дверей. О том, как претворяли в жизнь грандиозную акцию, рассказали в Фонде "Мрия".

В Фонде сообщили, что по инициативе Юлии Паевской фонд "Мрия" поздравил с Рождеством семьи военнопленных и гражданских пленных на Черниговщине, Львовщине, Киевщине и в других уголках Украины. Их родные уже 10 месяцев находятся в российских тюрьмах и застенках. Команда навестила более 200 детей и не планирует останавливаться.

"В декабре мы попросили мам посмотреть, что написано в письмах детей Святому Николаю и Санте. А потом немалой командой фонда "Мрия" сели за руль и начали путь протяженностью в тысячу километров, чтобы осуществить эти мечты." – рассказала Тайра.

Она вспоминает глаза детей, которые пока не могут обнять своих родителей - и уверена: все усилия, приложенные для того, чтобы посетить каждую из более 200 семей, были не напрасны.

"Мы обняли более 200 детей из семей пленных из разных уголков Украины. Мы ездили от дома к дому, от одной детской мечты к другой. Мы видели счастье. Мы видели печаль. Но мы видели и НАДЕЖДУ. Огромную, как вселенную НАДЕЖДУ. Самым важным было - услышать, понять, поддержать, обнять. Дать этим людям понимание, что они не сами со своей бедой, что их мечты ценны, важны, уместны, своевременны", – признается Тайра.

Важно, что Паевская лично посещала семьи пленных.

"Каждая семья видела именно в Тайре эту надежду, и говорила - "Я вижу вас и мне прибавляется сил верить и ждать, потому что, если вы вернулись, то и мой муж тоже непременно вернется". - отметила исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлык.

Подарки получили дети самых разных возрастов: от новорожденных до 17-летних. Желания у них – тоже разные. Дети мечтали о наборах для лепки, конструкторах "LEGO", новых графических планшетах, телефонах, 3D ручках, горном велосипеде, футбольных мячах.

Когда Тайра рассказывает истории своих новых маленьких друзей – они затрагивают до глубины души. Она рассказывает о мальчике, который все детство мечтал стать пилотом АН-225 "Мрия", но его главное желание разрушили оккупанты, а своего отца он не видел уже почти год. Этому маленькому украинцу волонтеры фонда подарили самолет на радиоуправлении и пообещали сделать все возможное, чтобы после победы главное его желание также воплотилось в жизнь.

Другой маленький украинец, Алексей, до полномасштабного вторжения имел любимое развлечение совместно с отцом. На выходных они отправлялись на поиски кладов, имели дома металлоискатель и путешествовали по ближним селам. Мальчик попросил у "Мрии" не детский подарок: поисковый магнит. И Тайра привезла ему взлелеянное в мечтах, дав надежду на то, что папа вернется - и они снова будут вместе искать сокровища.

Юлия Паевская и фонд поблагодарили каждого, кто помог мечтам детей сбыться: доноров, волонтеров, певицу Олю Полякову, которая записала поздравление для своей маленькой фанатки, всех, кому было небезразлично - и кто поделился с этими детьми теплом своих сердец.

"Девочки и мальчики, молодые украинцы, заслуживают рождественского праздника и поддержки тех, кто их понимает. Они не виноваты, что один варварский народ хочет сравнить с землей их Родину. Дети должны развиваться, учиться и становиться новым поколением деятелей государства, которые знают цену свободной страны," — убеждена Юлия Паевская.

Подарки были праздничной новогодней акцией, говорят в Фонде, но после праздников "Мрия" будет продолжать помогать родным пленных, оказывать финансовую, юридическую и психологическую поддержку, воплощать их мечты. Сейчас по официальным данным около 10 тысяч семей ждут родных из вражеских тюрем. всех семей одна мечта: возвращение мужей и отцов из плена.

"Если в вашей семье есть пленные гражданские или военные, вы можете обратиться по телефону 0 800 33 07 09 или 050 75 444 08 в Центр по правам человека и получить юридическую, психологическую помощь. Если вашей семье нужна материальная помощь, пишите на почту. [email protected]", – призывают в фонде "Мрия".

Напомним, 23 декабря 2022 года парамедик "Тайра" заявила об открытии благотворительного фонда "Мрия". Новосозданный фонд будет заниматься поддержкой семей пленных.

Первой миссией, которую взяли на себя Тайра и ее единомышленники, стало поздравление детей украинских военнопленных.

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