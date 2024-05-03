'Мы видели, как погибла наша семья': история семьи из Макарова в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

"Папа, не плачь, надо быть мужиком". Эти слова маленький Арсен сказал, очнувшись в реанимации. Он и бабушка Валентина чудом выжили во время эвакуации. На их глазах оккупанты убили 11-летнего старшего брата Тимофея, маму и дедушку. Отец был в армии… Свою историю семья доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Поселок Макаров под Киевом российские военные оккупировали 27 февраля 2022 года. А 12 марта выгнали семью из дома, дав на собрание два часа и угрожая расстрелом. О трагической эвакуации Валентина рассказала Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Мы ехали в колонне. На машине было написано, что дети. Я повернула голову и увидела, что на нас летит огненный овал. Он попал в крышу. Раздался взрыв. Я не знаю, как очутилась на обочине. Увидела Арсена, закрываю его, а он говорит: бабушка, не прижимайся, мне плохо", – рассказывает женщина.

Машины вокруг пылали и взрывались, а обстрел не утихал. Валентина своими глазами видела, как в этом пламени сгорела ее семья – муж, невестка и внук Тимофей. Видел гибель самых родных и Арсен. Он и бабушка получили ранения, но выжили.

Ярослав, отец мальчиков, дозвонился матери уже в больницу. Узнав о трагедии, он не мог спокойно говорить. Поддержал отца маленький Арсен. С этого времени мальчик не отходит от обоих родных. А недавно они посадили дерево в память о Тимофее на аллее воспоминаний о детях, убитых русскими.

Историю семьи из первых уст вы найдете по ссылке.

Эта история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.