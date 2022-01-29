Мы прошли этап контролируемого хаоса: генерал СБУ сказал, как без паники можно противостоять РФ

Украина прошла первый этап активной фазы гибридной войны – создание контролируемого хаоса. Сейчас происходит второй этап – ошибочное программирование.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 января заявил генерал Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, который сейчас является депутатов Киевсовета от "Европейской Солидарности". Он также озвучил те шаги, которые украинцы могут предпринять, чтобы без паники противостоять агрессору (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что происходит сейчас – активная фаза гибридной войны и мы находимся на втором этапе подготовительных мероприятий. Первый этап, по теории гибридной войны, – это создание контролируемого хаоса, мы с вам его уже прошли. Это массовые минирования, кибератаки, цель которых дестабилизировать ситуацию", – отметил Кононенко.

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Однако, по его мнению, наибольшим дестабилизирующим фактором последних недель стали два заявления президента Украины – о шашлыках и о том, что не нужно скупать гречку, а также о том, что Харьков может быть захвачен.

"Это напугало людей еще больше", – считает генерал.

Он подчеркнул, что сейчас происходит второй этап гибридной войны – ошибочное программирование.

"Чего хочет Путин? Потери государственности Украины. Значит основной месседж руководства государства должен быть именно о необходимости сохранить государственность", – добавил Кононенко.

Он отметил, что власти в своем обращении должны были сказать следующие месседжи:

наша страна в опасной ситуации;

тот, кто способен держать оружие в руках, идите резервистами в действующие бригады (ВСУ);

кто не может по возрасту или состоянию здоровья – вступайте в ряды территориальной обороны;

кто не может ни то, ни другое – работайте. Нам нужно зарабатывать деньги, потому что из налогов финансируется армия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с журналистами западных СМИ. Глава государства отметил, что все они могли лично убедиться, что на улицах Киева нет никаких российских танков и все спокойно.