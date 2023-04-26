'Мы помним всех': Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Видео

Украина 26 апреля встречает 37-летие самой страшной атомной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. Ни один из ликвидаторов, пожертвовавших собственной жизнью, защищая мир от еще более страшных последствий, не будет забыт.

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Об этом в годовщину аварии на ЧАЭС заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в мероприятиях в память о подвиге ликвидаторов последствий катастрофы.

"37-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС – самой страшной атомной катастрофы в истории человечества. Мы помним всех, кто боролся с последствиями аварии, всех, чьи жизни унес Чернобыль. И никому не позволим пренебречь памятью об этой катастрофе, о ее жертвах, о героях, отдавших жизнь в борьбе с ней", – заверил глава государства.

Он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Напомним, ровно 37 лет назад 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – взрыв ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Авария привела к тысячам жертв, а миллионы людей получили значительные дозы облучения.

В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1990 годах приняли участие более полумиллиона военнослужащих и военнообязанных украинцев.

В 37-й годовщине трагедии Зеленский напомнил о катастрофе на ЧАЭС и призвал мир не допустить новой трагедии из-за действий РФ.

По словам президента, в прошлом году российская оккупационная армия не только захватила Чернобыльскую атомную станцию, но и вновь подвергла опасности весь мир. Силы обороны освободили станцию более года назад, ученые и предприятия безопасности в зоне ЧАЭС уже вернулись в нормальный режим работы.

А вот самая большая в Европе АЭС, Запорожская, до сих пор оккупирована захватчиками.

Зеленский отметил, что Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Сейчас крайне важно сделать все, чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира.