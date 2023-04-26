'Заплатили высокую цену': Зеленский напомнил о катастрофе на ЧАЭС и призвал мир не допустить новой трагедии из-за действий РФ

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства отметил, что техногенная катастрофа оставила огромный шрам для всего мира.

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Зеленский напомнил, что еще одна АЭС в Украине находится под российской оккупацией и призвал мир не допустить новой трагедии из-за действий РФ. Обращение главы государства опубликовано в Telegram.

По словам президента, в прошлом году российская оккупационная армия не только захватила Чернобыльскую атомную станцию, но и снова подвергла опасности весь мир. Силы обороны освободили станцию больше года назад, ученые и предприятия безопасности в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Кроме того, президент призвал мир не допустить очередной трагедии из-за ядерного шантажа страны-агрессора РФ.

"Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу ни единого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", – отметил Зеленский.

Напомним, ровно 37 лет назад 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – взрыв ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Авария привела к тысячам жертв, а миллионы людей получили значительные дозы облучения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Служба безопасности Украины собрала доказательства ядерного терроризма российских оккупантов на территории зоны отчуждения. Во время оккупации Чернобыльской АЭС захватчики устроили там свою временную военную базу, нарушив Женевскую конвенцию.

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