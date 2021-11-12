Мы не уверены, что Kyiv Post останется независимым: журналисты раскрыли свою позицию после увольнения. Видео

Журналисты издания Kyiv Post не уверены, что проект сохранит свою независимость, а ее владелец не будет влиять на редакционную политику после решения о перезагрузке. Также они не намерены возвращаться в редакцию.

Об этом журналист издания Алексей Сорокин рассказал в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера". Он также описал подробности конфликта с владельцем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам журналиста, 8 ноября им сообщили, что все сотрудники будут уволены, а газета приостанавливает свою работу. А о назначении Елены Ротари и запуске украинской версии газеты узнали из соцсетей.

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"Мы считаем увольнение – попыткой убить независимость Kyiv Post", – сказал он.

Сорокин пояснил, что они не были против расширения, если бы оно проходило через действующего главреда, а Ротари прошла бы собеседование, как это обычно принято.

По его мнению, эта ситуация и повлияла на то, что вся редакция была уволена.

"Когда мы говорили с владельцем спустя два дня после того, как узнали об увольнении, нам предложили вернуться. Но мы этого делать не будем, потому что сейчас мы не уверены в том, что этот проект будет независимым от влияния владельца", – пояснил позицию журналистов Сорокин.

Также он добавил, что не владеет информацией о давлении со стороны Офиса президента на владельца. Однако журналист добавил, что материалами газеты всегда кто-то был недоволен – чиновники или бизнесмены.

В то же время владелец издания Аднан Киван заявил, что никакого давления из ОП на него не было.

Также он отметил, что в ближайшее время газета возобновит работу. О том, вернутся ли журналисты в Kyiv Post, он сказал: "не знаю", добавив, что "никого не уволили и люди могут вернуться".

Владелец также отметил, что новым гендиректором был назначен Люк Шенье. В 2016-2018 годах он уже занимал этот пост.

Кроме того, Киван утверждает, что ему предлагали продать издание за 25 миллионов долларов, но он отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, уволенный коллектив англоязычной газеты Kyiv Post заявил о готовности создать новое издание. Журналисты уже работают над разработкой стратегии и бизнес-модели этого СМИ.