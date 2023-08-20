'Мы не договоримся': поляк категорически отказался продавать авто для россиян, в сети бурно отреагировали. Видео

Гражданин Польши отказался продавать автомобиль для российских оккупантов. Во время телефонного разговора женщина рассказала, мол, захватчикам не хватает транспортных средств, но в итоге поляк так и не согласился продать авто.

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При этом мужчина добавил, что лучше бы продал автомобиль украинцам, но точно не россиянам. Телефонный разговор опубликовали в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина по телефону рассказала, что автомобиль за 43 тыс. долларов намерен купить один из российских фондов, поэтому ей необходимы документы на транспортное средство. Однако, как только мужчина услышал, что машина нужна российским оккупантам, он наотрез отказался заключать сделку.

В ответ она заявила, что договориться о покупке авто ее попросил брат, при этом добавив, что российской армии не хватает автомобилей. Также женщина в качестве аргумента сказала, что давно живет в Польше. Однако мужчина наотрез отказался помогать оккупантам.

"Если мы говорим серьезно, я могу отправить его (автомобиль. – Ред.) в Украину, но не в Россию. Я не продам авто. Мы не договоримся", – заявил мужчина.

В сети бурно отреагировали на поступок поляка. Украинцы поблагодарили мужчину и весь польский народ за поддержку нашей страны в борьбе против агрессора.

Напомним, российские спецслужбы через интернет вербовали украинских беженцев в Польше для сотрудничества. Агенты должны следить за перевозкой вооружения в нашу страну и готовить диверсии на территории Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали двух граждан страны-террориста России, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера". Своей деятельностью россияне занимались в Кракове и Варшаве.

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