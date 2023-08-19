В Польше разоблачили беженцев из Украины, завербованных Россией для диверсий - The Washington Post

Российские спецслужбы через Интернет вербовали украинских беженцев в Польше для сотрудничества. Агенты должны следить за перевозкой вооружения в нашу страну и готовить диверсии на территории Польши.

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Об этом сообщают расследователи американской газеты The Washington Post. Загадочные вакансии начали появляться в Интернете в начале этого года.

Среди задач было расклеивание рекламных листовок или вывешивание вывесок в общественных местах, а оплата была скудной. Однако, как пишут расследователи, для беженцев из Украины обещание быстрого заработка было слишком хорошим, чтобы от него отказаться.

Но все оказалось не так, на самом деле вакансии предусматривали распространение пророссийской пропаганды от имени анонимного работодателя. Для тех, кто все равно хотел выполнить задание, работа становилась более серьезной.

По данным польских правоохранителей, в главном управлении генштаба РФ поручали завербованным вести разведку морских портов Польши, устанавливать видеокамеры вдоль железных дорог и закладывать устройства слежения в военных грузах. Были и более злобные задачи, среди которых пускать под откос поезда, перевозящие оружие в Украину.

Завербованным платили криптовалютой и банковскими переводами с неотслеживаемых счетов.

Польские власти считают, что таинственным заказчиком была российская военная разведка и что сорванная операция стала самой серьезной российской угрозой на территории НАТО с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Цель России заключалась в том, чтобы разрушить канал поставки оружия через Польшу, на который приходится более 80 процентов поступающей в Украину военной техники. Это огромный поток, изменивший ход войны и который, по словам польских и западных официальных лиц по безопасности, Россия не смогла заблокировать.

Обнаружили потенциальных диверсантов случайно: прохожий заметил объектив камеры, который выглядывал из-за кустов на важном участке трассы и сообщил об этом соответствующим органам. Используя данные камер и другую информацию, правоохранители вышли на всю группировку.

В настоящее время в Польше по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже арестованы 12 граждан Украины, которые приехали из ее восточных областей и жили в стране в статусе беженцев, три гражданина Беларуси и один россиянин.

Напомним, что ранее СМИ рассказали о шпионской сети РФ в Европе, куда привлечены десятки дипломатов. В общей сложности журналисты установили уже 39 человек, работающих или работавших в посольствах России в странах Северной Европы. Большинство из них уже покинули страны, где работали, однако по меньшей мере 13 все еще занимают должности в посольствах.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов. В Москве заявили, что в таком случае примут зеркальные меры.

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