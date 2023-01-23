'Мы готовы к любым действиям': Скибицкий объяснил, что стоит за заявлениями пропагандистов о плане России наступать на Львов

Российская Федерация развернула против Украины мощную информационную кампанию, чтобы запугать население и растянуть украинские силы. Хотя россияне запускают разные ИПСО о возможных наступлениях, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор оккупантам.

Видео дня

В частности, в Украине развернута и усилена система противовоздушной обороны. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, в разных странах активизировались "аналитики" РФ, работающие на Кремль. Они заявляют о якобы 220-тысячной группировке на территории Беларуси, которой на самом деле, по данным украинской разведки, там нет. Сейчас на территории РБ гораздо меньше российских оккупантов, чем было в прошлом году, когда оттуда наступала путинская армия.

"Проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, пугать наше население", – отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что Украина готова к любым провокациям и наступлениям оккупантов.

Заместитель начальника ГУР МО уточнил, что на севере страны были проведены проверки готовности подразделений, защищающих там границу. Кроме того, уже подготовлены соответствующие оборонные рубежи, а также развернута и усилена система ПВО, в частности, над Киевом.

"И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то, поверьте, сбивать вертолеты и самолеты гораздо проще", – отметил Скибицкий.

Следует добавить: президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступление оккупационной армии страны-агрессора России может произойти на любом направлении. Российского диктатора Владимира Путина, начавшего войну, волнуют только цели.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также считает, что государство-террорист Россия готовится к новому наступлению на Украину. Один из признаков этого – реализация активной дезинформационной кампании, направленной на устрашение украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что Россия однозначно готовится к новому нападению на Украину: у нее готов не только план для этого, но и армия. Для его отражения и освобождения населенных пунктов Киеву нужно создать свой "танковый кулак" из не менее 350-400 танков.

По словам военного, РФ может осуществить новое наступление на Украину из районов Брянска, Курска и Воронежа, где скопила свои войска после того, как вывела их из северных регионов нашего государства. Там сейчас сосредоточена большая часть из 300 тыс. мобилизованных россиян, проходящих соответствующую подготовку и тренировку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!