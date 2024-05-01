'Мы готовимся': в ГСЧС озвучили количество спасателей, которые будут дежурить на Пасху

На Пасху на дежурство по стране выйдут более семи тысяч спасателей ГСЧС. А на случай возникновения чрезвычайных ситуаций подготовят более 2200 единиц спецтехники.

Также в канун одного из главных религиозных праздников у православных христиан с духовенством и представителями храмов сотрудники ГСЧС провели тысячи инструктажей. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в ходе брифинга.

"Мы готовимся к проведению Пасхи, и у нас готовы к дежурству более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц пожарной, спасательной и другой специальной техники. В случае усложнения обстановки, при необходимости, эти силы и средства ГСЧС могут увеличиваться, есть соответствующие резервы. Соответственно ситуации мы дополнительно привлекаем резервы и координируем наши подразделения таким образом, чтобы в минимальные сроки ликвидировать чрезвычайную ситуацию или пожар", – отметил представитель ведомства.

В Госслужбе также отчитались, что в ожидании Пасхи сотрудники ГСЧС провели около 13 тысяч инструктажей со священниками и работниками храмов по поводу действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, спасатели призывают помнить о минной опасности на деоккупированных и прифронтовых территориях, в том числе во время посещения кладбищ в поминальные дни.

Напомним, ранее украинцев предупредили о российских провокациях на Пасху. В Центре противодействия дезинформации ожидают, что оккупанты будут разгонять фейки и манипуляции относительно якобы притеснений верующих УПЦ МП и репрессий в отношении ее клириков.

Также украинцам советуют принимать еще большие, чем обычно, меры предосторожности во время воздушных тревог: не исключено, что захватчики попытаются атаковать украинцев даже в этот праздник.