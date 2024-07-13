'Зло всегда должно проигрывать!' Зеленский поблагодарил Америку за поддержку в борьбе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Вашингтоне, провел ряд важных встреч. Украинский лидер поблагодарил США и всех американцев, которые поддерживают наше государство в борьбе за свободу.

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Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram. Он подчеркнул, что вместе всегда можно добиться гораздо большего.

"Так ценно, что так много людей и стран объединились, чтобы помочь нам спасти нашу свободу, а значит, общечеловеческое понимание того, что зло всегда должно проигрывать", – подчеркнул президент.

"Мы все разделяем одинаковые ценности и мы не хотим, чтобы война разрушала жизнь где угодно. Я надеюсь, что вместе – украинцы и американцы – мы победим", – отметил Зеленский.

Напомним, в пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Солт-Лейк-Сити с губернаторами американских штатов. Они обсудили пути укрепления связей между общинами США и Украины. Тема встречи касалась российского полномасштабного вторжения в Украину.

Также президент Украины встретился в США с американским актером Мэтью Макконахи, его женой Камиллой Алвес и первой леди штата Юта Эбби Кокс. Между ними состоялся разговор о войне в Украине. Политик предложил всемирно известной звезде поддержать фандрейзинговую платформу UNITED24.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Они обсудили выполнение решений Саммита мира, подготовку следующего оборонного пакета помощи для Украины и ряд других вопросов.

– Также Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию. Там глава государства проведет переговоры с премьер-министром страны Саймоном Гаррисом.

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