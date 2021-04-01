МВД представило фильм о Виталии Маркиве

Министерство внутренних дел Украины презентовало фильм о драматической судьбе военнослужащего батальона имени генерала Кульчицкого Виталия Маркива под названием "Позывной Итальянец".

Об этом своем Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций в МВД, журналист Артем Шевченко, который и стал автором фильма. Лента доступна на Youtube-канале МВД Украины, а помощь в ее создании и продвижении предоставило Министерство культуры и информационной политики Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Шевченко отметил, что фильм "Позывной Итальянец" о том, как в предыдущие годы распоясались россияне и их агенты влияния в Италии.

Также, описывая ленту, в своей заметке он процитировал издание Repubblica: "Это очень серьезный эпизод, который показывает, насколько наша страна вовлечена в новую наступательную стратегию России. В дополнение к осуждаемым в последние годы действиям влияния, таких как кампании дезинформации, теперь обвинения в откровенно враждебных шагах, таких как шпионаж".

Кадр из фильма "Позывной Итальянец" Скриншот видео

Кроме того, Шевченко провел параллели со скандалом, который случился в настоящее время между Италией и Россией – карабинеры поймали на шпионаже агента российских спецслужб капитана фрегата итальянских ВМС и российского военного атташе, их собираются выслать из страны.

Как говорится в описании к фильму, в нем использованы редкие фото и видео из личного архива Маркива, эксклюзивные фото и видео, снятые самим автором на г. Карачун во время активных боевых действий в конце мая 2014 года, уникальные воспоминания сослуживцев Маркива, интервью министра внутренних дел Арсена Авакова, хроника судебных заседаний и тому подобное.

МВД сняло фильм о Маркиве Facebook Артема Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Виталий Маркив сообщил, что сторона обвинения в Италии подала кассационную жалобу на решение суда, которым он был оправдан. По его словам, влияние этого дела будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена окончательная точка.