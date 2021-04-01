МВС презентувало фільм про Віталія Марківа

Міністерство внутрішніх справ України презентувало фільм про драматичну долю військовослужбовця Батальйона імені генерала Кульчицького Віталія Марківа під назвою "Позивний Італієць".

Про це своєму Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій у МВС, журналіст Артем Шевченко, який і став автором фільму. Стрічка доступна на Youtube-каналі МВС України, а допомогу у її створенні і промоції надало Міністерство культури та інформаційної політики України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шевченко зазначив, що фільм "Позивний Італієць" про те, як у попередні роки розперезалися росіяни та їхні агенти впливу в Італії.

Також, описуючи стрічку, у своєму дописі він процитував видання Repubblica: "Це дуже серйозний епізод, який показує, наскільки наша країна залучена в нову наступальну стратегію Росії. На додаток до засуджуваних в останні роки дій впливу, таких як кампанії дезінформації, тепер є звинувачення у відверто ворожих кроках, таких як шпигунство".

Кадр із фільму "Позивний Італієць" Скриншот відео

Крім того, Шевченко провів паралелі зі скандалом, що трапився наразі між Італією та Росією –карабінери спіймали на шпигунстві агента російських спецслужб капітана фрегата італійських ВМС та російського військового аташе, їх збираються вислати з країни.

Як йдеться в описі до фільму, у ньому використано рідкісні фото і відео з особистого архіву Марківа, ексклюзивні фото і відео, зняті самим автором на г. Карачун під час активних бойовий дій наприкінці травня 2014 року, унікальні спогади співслужбовців Марківа, інтерв`ю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, хроніка судових засідань тощо.

МВД зняло фільм про Марківа Facebook Артема Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Віталій Марків повідомив, що сторона звинувачення в Італії подала касаційну скаргу на рішення суду, яким він був виправданий. За його словами, вплив цієї справи відчуватиметься, поки в ній не буде поставлено остаточну крапку.