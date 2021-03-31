В Італії затримали російського офіцера за звинуваченням у шпигунстві: деталі скандалу

У вівторок, 30 березня, ввечері італійські карабінери затримали офіцера збройних сил РФ, акредитованого при посольстві в Римі, і капітана ВМС Італії за звинуваченням у шпигунстві.

Як пише la Repubblica, операція відбулася під час таємної зустрічі між ними відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

По завершенні офіційних процедур капітана ВМС було заарештовано, в той час як "стан іноземного громадянина розглядається в зв'язку з його дипломатичним статусом".

Після затримання російського військового дипломата МЗС Італії викликало посла РФ. Генеральний секретар МЗС (в ранзі заступника міністра) Елізабетта Беллоні викликала посла Сергія Разова за розпорядженням керівника МЗС Луїджі Ді Майо.

За підсумками зустрічі було ухвалено рішення вислати двох співробітників російського посольства.

У свою чергу, посольство Росії в Римі висловило надію, що подія не позначиться на двосторонніх відносинах РФ і Італії.

"Підтверджуємо затримання 30 березня в Римі співробітника апарату військового аташе. Обставини події з'ясовуються. Коментувати те, що трапилося по суті зараз вважаємо недоцільним", – заявили в посольстві журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Болгарії в ході секретної операції Державного агентства національної безпеки і Міністерства внутрішніх справ було затримано декілька осіб, яких запідозрили в шпигунстві на користь Росії.