'Мужество и сила украинского народа победит': Байден сделал заявление в День памяти жертв Голодоморов

Президент США Джо Байден обратился к украинцам в День памяти жертв Голодоморов. Американский лидер подчеркнул, что мужество и сила нашего народа восторжествует.

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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома. В нем, в частности, президент США пообещал Украине дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

"91 год назад Сталин и советский режим спровоцировали Голодомор, принудительный и умышленный голод, в результате которого погибли миллионы украинцев. Мы помним мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора", – говорится в заявлении.

Он упомянул о Голодоморе как умышленном голоде, устроенном советским режимом, в результате которого погибли миллионы украинцев.

"Мы также чествуем тех, кто выжил. Именно они, несмотря на усилия Сталина по подавлению национальной идентичности Украины, построили свободную, независимую и демократическую Украину", – заявил Джо Байден.

Он продолжил, что Россия уже три года ведет захватническую войну против Украины, надеясь стереть ее с карты.

"В этом Россия потерпела неудачу. Киев стоит свободен, в том числе благодаря Соединенным Штатам и более 50 странам, которые решили оказывать Украине необходимую помощь… Мое послание украинцам в этот день четкое: США чествуют ваше прошлое и стоят рядом с вами в настоящем. этот день подтверждаем наш настрой продолжать поддерживать оборону Украиной ее свободы, стремление к справедливости и избранный ею для себя путь к евроатлантическому будущему.

Напомним, что в субботу, 23 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен также выразил свою поддержку Украине в День памяти жертв Голодоморов. Он напомнил, что искусственный сталинский голод убил миллионы наших граждан.

Напомним, ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. В этом году она пришлась на 23 ноября – тысячи жителей Киева в этот день пришли к памятнику Девочки с колосьями в центре города, чтобы зажечь свечи и возложить цветы.

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская в субботу, 23 ноября, также почтили память жертв голодоморов в Украине. Церемония прошла на территории Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, Голодомор является актом настоящего геноцида, устроенным советскими властями. Снимки 1932-1933 годов, сделанные в Киеве, стали молчаливыми свидетелями страшных преступлений против украинцев.

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