Мужчины 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, будут автоматически внесены в Реестр военнообязанных

Мужчин в возрасте 25-60 лет, которые до 24 апреля 2024 года обращались в паспортные сервисы за границей, внесут в Реестр военнообязанных. Для этого Государственная миграционная служба сформирует перечень соответствующих лиц и передаст данные Министерству обороны.

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Эти изменения утверждены постановлением Кабмина от 14 февраля 2025 года №163 и предусматривают передачу сведений, в частности, о личных данных, месте проживания и реквизитах документов. На основе этой информации Территориальные центры комплектования поставят граждан на военный учет, создав для них электронные военно-учетные документы.

Речь идет о мужчинах, которые находятся за границей, но обращались в паспортные сервисы для оформления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и их не получили. ДМС единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Какие сведения об украинцах передадут Минобороны:

отцифрованный образ лица;

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата и место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

На основании этих данных ТЦК по зарегистрированному или задекларированному месту жительства граждан, находящихся за границей, смогут взять их на военный учет и сформировать военно-учетный документ в электронной форме.

Если место жительства не зарегистрировано или не задекларировано, будут работать с документами ТЦК, определенными Генеральным штабом ВСУ.

Мужчин не будут направлять на военно-врачебную комиссию и им не потребуется проходить медицинское освидетельствование.

Также изменения коснулись порядка внесения в Реестр данных о юноше в возрасте 16-25 лет, в том числе тех, кто находится за границей. Информация будет поступать через систему "Трембита" из государственных реестров, включая базы Министерства внутренних дел, Минюста, Государственной налоговой службы, Госпогранслужбы и Пенсионного фонда. Автоматически будут обновляться данные по инвалидности.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины усилил защиту прав лиц с инвалидностью. Теперь их данные будут отображаться в приложении Резерв+ даже без военно-больничной комиссии.

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